Hollandis asuv maailma suurim lilleaed jääb sel aastal esmakordselt suletuks

Seitsme miljoni tulbiga lilleaed avati 1950. aastal ja seda on sellest ajast alates külastanud aastas umbes 1,5 miljonit turisti sajast erinevast riigist, kirjutab Forbes.

Keukenhofi juhi Bart Siemerinki hinnangul jääb aed sulgemise tõttu ilma 23 miljonist eurost. "Me elame selle aasta üle, olgugi et raskustega. Me loodame siiski 2021. aastal väga ilusa Keukenhofi aia teha," ütles Siemerink.

Aeda hooldatakse aga ka praegu ja umbes 50 töötajat loovad aias lihavõtete meeleolu. Selleks panevad nad üles tulukesi ja mängujäneseid.

Siemerink lisas, et Keukenhofis töötatakse selle nimel, et lilleaeda virtuaalselt avada.