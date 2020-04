ETV toob suurel reedel vaatajateni uhiuue dokfilmi "252 päeva üksindust"

ETV kevadpühade programmi pärliks on reedel tele-esilinastuv seikluslik dokumentaalfilm "252 päeva üksindust", mis saadab Uku Randmaad emotsionaalsel merereisil ümber maakera.

"Kogu me eelnev elu oli ettevalmistus selleks võistluseks," tunnistab Uku Randmaa filmis "252 päeva üksindust". Ta on esimene eestlane, kes purjetas üksi, ilma peatusteta ümber maakera.

Randmaa suundus soolovõistlusele, jättes koju ootama naise Maibi ja kaksikutest lapsed. Ent see polnud põgenemine, sest nagu tunnistab Uku kaasa, on nad mõlemad seikleja hingega ja mehe mereleminek andis ka talle võimaluse see seiklus distantsilt kaasa teha.

ETV-s tele-esilinastuv dokumentaalfilm "252 päeva üksindust" ongi samaegselt lugu ühe mehe silmitsi seismisest mere ja üksindusega, aga sama palju on see film ka ühest perest, armastusest ja kokkuhoidmisest. Filmi režissöör on Kaidor Kahar, operaator-monteerija Tarvo Tammeoks.

"252 päeva üksindust" on ETV eetris reedel kell 20.00.

Vaata "Ringvaatele" antud intervjuud:

Dokfilmi tele-esilinastusele eelnevalt jõuab reedel kell 18.45 ETV ekraanile ka Vahur Kersna värske saade "Rännud Kersnaga. Bulgakovi muuseum Moskvas". Samuti mahub suure reede õhtusse Georg Otsa laulude õhtu, kui kell 19.15 esitavad legendaarse laulja tuntumaid lugusid Valter Soosalu, Marko Matvere, Jassi Zahharov ja Märt Avandi.

Pühadeprogrammi raames pakub ETV taasvaatamiseks ka mitmeid ajatuid saateid Eesti suurkujudest – suurel reedel on eetris saated Eri Klasist ja Annika Laatsist, laupäeval dokfilm Vello Salost. Suurel reedel on vaatajate ees ka kodumaine mängufilm "Ema". Ülestõumispühade jumalateenistusi vahendab ETV reedel ja pühapäeval kell 11.00

Eriolukorrast tulenevalt jätkab ETV keskpäevase "Aktuaalse kaameraga" ka pühadel. Uudistesaade teeb otselülituse ametite pressikonverentsile kell 12 nii reedel, laupäeval kui ka pühapäeval. Päevaseid kavamuudatusi saab jälgida ETV kodulehel.