Andrea Bocelli annab kontserdi tühjas Milano toomkirikus

Laulja Andrea Bocelli annab lihavõtetel Milano toomkirikus kontserdi, mida on võimalik veebist otseülekandega jälgida.

Kontserti eesmärk on inimesi kokku tuua, sest koroonaviiruse leviku tõttu pühade ajal kirikusse minna ei saa, kirjutab Fox News.

"Ma usun ühise palvetamise jõudu," ütles Bocelli. "Ma usun kristlikesse ülestõusmispühadesse. See on taassünni sümbol, mida vajab praegu igaüks – vahet pole, kas ta on usklik või mitte."

Kontserdi nimi on "Music for Hope" ja esitamisele tulevad mitmed tuntud lood, nende hulgas näiteks "Ave Maria".

Kontserti saab pühapäeval kuulata Bocelli Youtube'i kanalil.