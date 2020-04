"Minu elu motoks on olnud alati see, et teen elus täpselt seda, mida ma soovin ja kuidas soovin, sest just siis olengi kõige õnnelikum. Mitte keegi teine ei saa öelda, kuidas oma elu elada. Ainult Sina ise oled see, kes oma elu juhib ja elab," rääkis Elysa.

Lugu valmis Los Angeleses Ameerikas. Loo produtsent on Vahur Valgmaa ja sõnade autor austraallane Shelley Segal, kellega Elysa on ka varasemalt koos singleid avaldanud.