Uue plaadi välja andnud Sibyl Vane: põhiline kohus on ikkagi publik

Sibyl Vane'i liikmed rääkisid Vikerraadio saates "Vikerhommik", et eriolukord plaadi ilmumist kuigi palju ei mõjutanud. "Mingeid suuri edasilükkamise plaane me ei teinud, v.a plaadiesitlused, sest nendega on natuke teadmata, et millal me siis need teeme, aga kindlasti midagi ära ei jää. Lihtsalt lükkusid natuke edasi," ütles bändi liige Helena Randleht.

Küll aga toimus tavapärasest teistmoodi plaatide müük. Bändi liige Heiko Leesment rääkis, et nad said plaadid umbes kolm nädalat tagasi kätte ja postitasid sellest ka sotsiaalmeediasse. Seepeale hakkasid fännid neile plaadiostusoovidest kirjutama. "Me saime lõpuks aru, et me ei suuda seda kõike ära teha, me peame mingi süsteemi looma. Ja siis me tegime endale veebipoe," ütles Leesment.

Just fännide arvamus ongi bändi jaoks kõige olulisem. "Minu meelest põhiline kohus on ikkagi inimesed ehk publik. Näitajaks on ju see mitu piletit sa müüd ja mitu plaati sa müüd," ütles Leesment. Küll aga jälgivad nad ka seda, mida kriitikud nende lugudest arvavad.

Leesment rääkis ka, et bändi kümne tegevusaasta jooksul on nad märganud, et toimunud on mõtteviisi muutus. Kui varem oli artistide eesmärk Eestist väljas väga edukas olla, siis nüüd pannakse rõhku pigem kohalikule publikule.

Uuel albumil kõlab näiteks lugu "Go Baby Go", mida saab kuulata siit: