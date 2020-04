Lennukimudelisti Kalle Kindla kodu on lennukimudeleid täis

Lennukimudelisti Kalle Kindla kodu on täis mudellennukeid, mille ta on ise detailse täpsusega kokku pannud.

"Alustasin ikka üsna ammu, väikse poisina, nii-öelda nõukajal vaikselt ostsin omale taskuraha eest esimese mudeli, mida ma ka üsna hästi mäletan. Ilma igasuguseid värve kasutamata panin kokku ja mõtlesin, et päris lahe. Sealt see läks edasi ja lõpuks sai ostetud praktiliselt kõik, mis tolleaegsest kaubandusvõrgust saada oli," kirjeldas Kindla mudellennukite vastu huvi tekkimist "Ringvaates".

Praeguseks on ta ise detailse täpsusega valmis teinud umbes 60 mudellennukit, kodus seisvates karpides on neid aga veel umbes 400.

Kõige rohkem meeldivad Kindlale propellerlennukid, sest nendes on tema sõnul rohkem iseloomu. "Nad on soliidsemad kuidagi, nad on lennukite nii-öelda kuldajastust pärit," selgitas Kindla.

Igal mudelil on rääkida ka oma lugu. Näiteks on Kindla kollektsioonis mudel lennukist, mille vrakki endiselt otsitakse.

Mudellennukeid kokku pannes paneb Kindla detailidele suurt rõhku. See eeldab aga põhjalikku ja aeganõudvat uurimistööd ning joonistega tutvumist. Täpselt tuleb paika saada ka lennuki sisu, värv jms.

Kindla lisas, et naudib väga seda, kui mõne mudellennuki valmis saab ja et talle meeldib, et ta autentne kogu pidevalt kasvab.