Hiiumaal viibiv Jesper Parve: inimesi näeb väga harva

Jesper Parve ja Mari Ojasaar sõitsid perega esialgse plaani järgi viieks päevaks Hiiumaale puhkama, kuid koroonaviiruse leviku tõttu on nad seal veetnud juba kuu aega.

Jesper Parve rääkis "Ringvaates", et viibib perega Kalana külas, kus inimesi näeb väga harva. "Praegusel hetkel on ka siin ainult kolm peret viie kilomeetrise ringi sees," ütles Parve.

Inimesi näevad nad eelkõige vaid siis, kui kord nädalas Kärdlas toitu ostmas käivad. "Kõikidel poodidel on sildid väljas ja hoitakse kahte meetrit vahet. Saare inimesed hoiavad juba praegu väga Hiiumaa puutumatust," kirjeldas Parve.

"Ei ole üldse sellist hirmu, et kas millestki tekib puudust siin. Vastupidi, oleme rohkem hakanud väärtustama perega koos veetmise aega. Pigem on aega rohkem ja on hakanud tekkima uued mõtted, kuidas üldse edaspidi ka elu sättida," kirjeldas Mari Ojasaar saarel viibimist.

Jesper Parve lisas, et tegevust neil jagub – näiteks mängivad lastega ja teevad õues tööd.