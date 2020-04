Lady Gaga korraldab koos teiste suurte staaridega virtuaalkontserdi

Laulja Lady Gaga algatusel annavad mitmed maailmatuntud artistid koos virtuaalse kontserti, et avaldada austust meditsiinitöötajatele, kelle koormus koroonaviiruse tõttu märgatavalt suurenenud on.

Kontsert kannab nime "One World: Together at Home" ("Üks maailm: koos kodus"), kirjutab Huffpost.

Lisaks Lady Gagale esinevad kontserdil ka näiteks Elton John, Billie Eilish, Andrea Bocelli, John Legend ja Paul McCartney.

Kontsert luuakse koostöös Global Citizeni ja World Health Organizationiga. Neist viimase jaoks on Lady Gaga Global Citizeni abiga kogunud seitsme päevaga 35 miljonit dollarit.

Lady Gaga rõhutas aga, et korraldatava kontserdi eesmärk ei ole raha koguda, vaid tuua inimesi sel raskel ajal kokku. "Me kogume raha enne kontserdi toimumist. Kontserdi ajal pange aga oma rahakotid ja krediitkaardid ära ja nautige šõud," lisas ta.

Kontsert toimub 18. aprillil ja seda saab näha erinevatel kanalitel, näiteks Youtubes.