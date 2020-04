Suhtenõustaja Tiina Tiitus: inimsuhetes on keeruline aeg

"Väljakutsed on praegu kõigil – olgu need, kellel on suurem pere või need, kes on üksikud. Elu on meile visanud praegu korraliku praktika. Kui paljud on olnud teoorias hästi tugevad, siis nüüd on aeg näidata, mida me tegelikult elus oskame," rääkis Tiitus Vikerraadio saates "Vikerhommik".

Paljud on eriolukorra tõttu sunnitud koos teiste inimestega kodus viibima, mis tähendab aga ka seda, et omavahelised hõõrdumised võivad kergelt tekkida. "See ongi normaalne, et kui väga väiksesse kasti pannakse kokku palju inimesi, siis hakataksegi teineteisele närvidele käima," tõdes Tiitus. Selliste olukordade vältimiseks on oluline aga luua oma isiklik ruum. Tiitus soovitas näiteks minna õue või kuulata klappidest muusikat.

Samas tunnevad paljud ka, et suhelda pole justkui kellegagi. Selle puhul pakub teatud leevendust aga sotsiaalmeedia. "Me tegelikult elame ikkagi väga erakordsel ajal. Meil on olemas sotsiaalmeedia, Facebook ja muud platvormid, kus on võimalik suhelda," ütles Tiitus.

Olgugi et olukord on keeruline, võib sellel olla ka positiivne mõju. "Suhted, mis on tugevad, lähevad tugevamaks. Kus on probleemid, need tulevad teravamalt välja. See on õhu puhastamise ja klaarimise aeg ka," ütles Tiitus.