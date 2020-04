Proovi valmistada seenerisotot ja lillkapsa-brokolipüreesuppi

Jekimov ütles, et retseptid on üpris lihtsad ja toitude koostisosad on inimestel tihtipeale kodus olemas.

Risoto jaoks läheb vaja sibulat, võid, riisi ja seeni, soovi korral ka valget veini. Kaunistamiseks võib kasutada näiteks parmesani ja basiiliku lehti.

Püreesupi puhul on vaja lillkapsast ja brokolit ning kaunistamiseks võib kasutada röstitud seemneid ja pähkleid.

Vaata täpsemat õpetust videost.