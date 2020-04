Anett esitles Raadio 2 live-esituses uut lugu "Get by"

Laulja Anetil ilmus uus lugu "Get by", kus ta seob enda jazzitaustaga vokaali nii kaasaegse souli kui ka popiga. Lugu kõlas teisipäeval Raadio 2 live-esituses.

Aneti uus lugu on kirjutatud justkui iseendale. "Mind on alati inspireerinud suhete ja armastuse keerdkäikudest kirjutamine, see on eelkõige endale kirjutamine – emotsioonide ja tunnete lahti mõtestamine ning muusikaga sidumine," kirjeldas Anett.

Singli kaasautor on Joshua Stephenz aka Carl Tuulik. "Arutlesime, kuidas muutume inimestena ajas pidevalt ja mõnikord avastame, et oleme ümbritsetud inimestega, kes on meie praegustest eludest tegelikult juba lahku/välja kasvanud. Küll aga on väga raske jätta seljataha inimesed, kes on meid elus muutnud või õpetanud, kelle nimel oleme tahtnud olla paremad inimesed või kes on meid muudmoodi elus mõjutanud. Seega ei ole see kunagi lihtne kummalegi osapoolele. Lugu väljendab südamehääle kuulamist," rääkis Anett.

Lugu on välja antud duubelsinglina. Lisaks originaalversioonile, mille protdutsent on Sander Mölder, avaldati ka loo demoversioon ehk klaveri ja vokaalipõhine pala muutmata kujul. See annab võimaluse kuulata loo kõige esimest salvestust.

Duubelsingli väljaandmine märgib Aneti jaoks ka soolokarjääri esimest lepingut plaadifirmaga TIKS Rekords.

"Olles suur kooskõla- ja vaibi-sõber, mitte just peaasjalikult lüürikalembene, lummas mind kunagi Aneti "Don't Pretend" ja selle akustiline versioon koos Jonas Kaarnametsaga. Sellest loost alates oli meie seisukohast uks Anetile avatud, et saaksime tulevikus koostööd teha. Tundsin, et sobime kokku ja sestap väga hea meel, et nii ka nüüd läinud on," ütles TIKS Rekordsi üks eestvedajaist Peeter Ehala.

Anett esitas teisipäeval Raadio 2 eetris loo live-versiooni, olles ise samal ajal Võsul asuvas suvilas.

Lugu saab kuulata ka siit: