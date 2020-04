Suri Bondi-tüdruk Honor Blackman

Blackman suri oma Sussexi kodus loomulikel põhjustel ja mitte koroonaviiruse tagajärjel, vahendab Consequence of Sound.

Ta astus Sean Connery kõrval üles 1964. aasta Bondi-filmis "Kuldsõrm". Tema kehastatud Pussy Galore töötas esialgu pahalase Auric Goldfingeri heaks, kuni pöördus Bondi poole üle minnes lõpuks tema vastu.

Samas kogus Blackman tuntust juba enne "Kuldsõrme", kui astus aastatel 1962–1964 Gathy Gale'i rollis üles populaarses Briti spioonisarjas "The Avengers".

Tema teiste rollide hulgas on Hera 1963. aasta filmis "Jason and the Argonauts", 1968. aasta vestern "Shalako", kus ta astus taas üles koos Conneryga, ja 1971. aasta "Something Big" koos Dean Martiniga.

Hiljem võis näha teda filmides, nagu "Bridget Jonesi päevik", "Doktor Who" ja ITV situatsioonikomöödia "The Upper Hand".