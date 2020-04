Filosoof Leo Luks on 20 aastat kogunud tualettpaberi ümbriseid

Kui eriolukorra välja kuulutamise ajal hakkas Eesti rahvas paaniliselt kokku ostma vetsupaberit, siis Tartus elav filosoof Leo Luks on tualettpaberi ümbriseid kogunud juba 2000. aastate algusest. Luksi kogus on ligi 700 erinevat vetsurulli ümbrispaberit 60 erinevast riigist.

Leo Luksi kogu võib tunduda küll hiigelsuur, kuid tegelikkuses mahub see ära kahe kingakarbi sisse, vahendas "Aktuaalne kaamera". Muidu Eesti Maaülikoolis leiba teeniv Luks tunneb rahulolu ja rõõmu tualettrullide ümbrispaberite kogumisest ning ütles, et see on odav hobi, mis pakub ka sõpradele palju elevust. Tõsi, kulda või kunstimaale oleks filosoofi jaoks tunduvalt keerulisem koguda.

Laia kollektsiooni pole Luks aga sugugi üksi saavutanud. "Mul on õnneks palju sõpru ja tuttavaid, kes on tihedad reisijad ja mul on tekkinud oma agentuur, kes siis ka nüüd naljaga pooleks neid reisidelt toovad, või kes pikemat aega välismaal on, saadavad ka postiga," sõnas ta.

Luksi kogus on suur ülevaade Euroopa ja Venemaa vetsurullide ümbristest, kõige vanemad neist Nõukogude Liidust pärit. Palju eksemplare leidub ka Põhja-Ameerikast. Luks ise hindab kõige rohkem värvilisi seeriad, kuid ütleb, et tema kõige väärtuslikum ümbrispaber pärineb ühest Virginia osariigi vanglast. "Ameerika Ühendriikidest toodud paber, kus on ka ametlik sertifikaat juures," kinnitas ta.

Luks, kes on ka populaarse ühsimeedia grupi "Vetsupaberi ost/müük/vahetus/rent" liige, ei tea, kas keegi maailmas peale tema vetsurullide ümbriseid koguks. Ta usub siiski, et veider hobi pole kindlasti unikaalne ning mõttekaaslaste leidmiseks plaanib ta käivitada ingliskeelse veebilehe, kus saaks vajadusel eksemplare vahetada.