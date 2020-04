"Ringvaatega" ümber maailma | Eestlane Andres Kraas on Tai hotellis ainus elanik

"Ringvaate" reporter Jüri Muttika võtab nädala jooksul ühendust eestlasega, kes on koroonaviiruse pandeemiale vaatamata mööda maailma laiali. Sel korral rääkis ta videosilla vahendusel eestlasega, kes on praegusel hetkel Tais, Austraalias ja Keenias.

Helen Suitsberg kinnitas, et Austraalias Perthis tohib praegusel hetkel tänavatel käia. "Piirikontrollid on pandud igale poole," sõnas ta ja lisas, et paljud inimesed juba tegelikult ootasid karantiini. "Ma õpin kondiitriks ja just enne kriisi algust hakkasin tööd otsima, aga nüüd on kogu teenindussektor kinni."

Samuti sõnas Suitsberg, et soovis küll aprillis Eestisse tulla, kuid hetkel pole see võimalik, kuna kõik lennud on tühistatud. "Just eile käisin poes ja seal oli nii palju inimesi," selgitas ta, rõhutades, et mõni nädal tagasi olid poodide riiulid täiesti tühjad. "Nüüd on natukene riisi, pastat ja jahu olemas, aga WC-paberit ei ole ikka mitte kuskil."

Eesti aukonsul Keenias Kadri Humal Ayal ütles, et Keenia tänavatel ei näe praegusel hetkel turiste ega kohalikke. "Turistid on juba Keeniast ära evakueeritud ja keenialastel endal on praegu käsk olla kodus, seega tänavad on tühjad," mainis ta, lisades, et iga päev peab riigi tervishoiuminister kõne. "Eilse seisuga oli riigis 110 haigestunut, kellest 3 surnut."

"Koolid suleti Keenias kolm nädalat tagasi," selgitas Humal Ayal ja nentis, et tegelikult on praegune haigestunute arv Keenia 60-miljonilist rahvaarvu arvestades üsna hea tulemus. "Selleks hetkeks, kui koolid kinni pandi, oli riigis vaid 2-3 nakatunut," sõnas ta, lisades, et juba poolteist nädalat viiakse kõik inimesed, kes riiki saabuvad, karantiini. "Enamus kontoreid on juba sulgunud ning kellel on võimalik kodust töötada, töötavad kodust, kellel pole võimalik, need on lahti lastud."

Eestlane Andres Kraas elab praegusel hetkel veel Tais Phuketi saarel hotellis, kus ta on ainus külastaja. "Tegelikult hotell peaks olema kinni, sest ma olen siin juba teist nädalat üksinda," ütles ta ja lisas, et praeguse plaani kohaselt sõidab ta 8. aprillil Dohasse ja sealt edasi 9. aprillil Helsingisse. "Seni ma ujun basseinis, sest kuigi basseinid on üldiselt suletud, siis mina olen siin hotellis üksinda ning ka bassein on seetõttu avatud."

Kraas kinnitas, et hetkel käib tema jaoks hotellis tööl neli inimest. "Nad tulevad hommikul kell kaheksast ja lähevad ära nelja-viie ajal õhtul," mainis ta ja tõdes, et esimestel päevadel oli suures hotellis üksinda päris kõhe. "Ma mõtlen just seda, kui personali enam majas polnud ja kõik oli pime, aga nüüd hakkan juba harjuma."