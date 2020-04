Tanel Padari kokaklubi | Kartulivorm hakklihaga

"Me pole ise juba praktiliselt kuu aega poes käinud, vaid oleme kõik retseptid niiviisi ette mõelnud, et poleks iga üksiku asja pärast vaja poodi minna," sõnas Tanel Padar ja lisas, et hetkel on külmkapis veel mõned asjad alles ning nende põhjal proovisid nad leida ka sobiva retsepti. "Ma pean toonitama, et pole juba tükk aega süüa teinud, sest üks meist teeb tunduvalt paremini süüa, teine laulab paremini."

Padar mainis, et kuna nende kapis oli nii hakkliha, kartuleid kui ka mune, siis otsustas ta teha kartuli-hakklihavormi. "Kõigepealt koorin ära kartulid ja sibula, lõikan kartulid õhukesteks viiludeks, praen ära sibula ja hakkliha, muna läheb natukene hiljem vaja," selgitas ta ja lisas, et kuna neil piima ei ole, mida retseptis nõuti, siis ta lahjendab soja-toidukoort veidi veega.

Tanel Padar andis "Kokaklubi" teatepulga üle Ago Andersonile, kes peab järgmisena "Ringvaates" süüa tegema.