Vaata koos perega: "Londiste"

Nii kui Siim ärkas, sai ta kohe aru, et tal on täna sünnipäev: laual olid tort ja lilled ning voodi ees seisid isa ja ema - emal hea nägu ees, isal suur kirju karp käes. Siim, taibukas poiss, mõistis sedagi, et karbis on kingitus. Aga missugune kingitus, seda ta ei osanud küll ära arvata. Iko Marani lasteloo seadis televisioonile Eve Viilup. Siimu osas Madis Sinijärv, Londiste - Tiina Tõnis, ema - Anne Veesaar ja isa - Raivo E. Tamm. Lavastas Karin Nurm.

Teises osas valmistuvad Siim ja Londiste külaskäiguks vanaema juurde. Seal juhtub Londistega üks pisike õnnetus, aga - lõpp hea, kõik hea! Osades Madis Sinijärv (Siim), Tiina Tõnis (Londiste), Luule Komissarov (vanaema), Anne Veesaar (ema), Raivo E. Tamm (isa).

Kolmandas osas õpetab Londiste Siimu lendama! Pärast selgub, et see oli ikkagi uni. Või ei olnud? Sõbrad lähevad õue katsetama, aga välja ilmub Londiste päevakoer, kes hammustab Siimu jalast. Õhtul aga jääb poiss tõsiselt haigeks. Londiste on õnnetu, kuid küll ta mõtleb midagi välja.

Viimases osas sõidab isa tööasju ajama ja võtab Siimu kaasa. Londiste peaks tegelikult maha jääma, aga küll sõbrad midagi välja mõtlevad. Üks on kindel - Londiste, õige nimega Vant, tuleb kaasa.