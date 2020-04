Valmista Lia Virkuse puuviljaleiba

"See on Virkuste suguvõsas päris kauaegne hitt juba. Oma 10-15 aastat teeme seda kõik. See on hästi lihtne," rääkis Virkus. "Kõik on hästi kodused ained, mis mulle meeldib, selle leiva jaoks. Tihtipeale on mul enamus olemas ka, kui ma seda tegema hakkan," lisas ta.

Puuviljaleiva retsept Autor/allikas: ERR

Sega kausis kokku 400 dl keefirit, 1 sl õli ja 1 muna.

Teises kausis sega kokku kuivained – 2 dl täisterakaerahelbeid, 5 dl jahu, 1 tl soola, 1 tl kaneeli ja 2 tl küpsetuspulbrit. Lisa segule ka 3 sl pruuni suhkrut, 1 dl rosinaid, 1 dl mandleid või metspähkleid ja 1 dl kuivatatud puuvilju (näiteks ploome ja aprikoose).

Lisa esimeses kausis olev segu teise kaussi ja sega korralikult läbi. Vala segu vormi ja küpseta 200 kraadises ahjus 30–40 minutit.