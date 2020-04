Eesti artistide toetuseks moodustab Raadio 2 programmist üle poole kohalik muusika

Kui varem moodustas Eesti muusika Raadio 2 programmist 30 protsenti, siis nüüd on see tõusnud üle 50 protsendi, ütles Raadio 2 peatoimetaja Kristo Rajasaare.

"Terve öö, kuus ja pool tundi, mängib ainult Eesti muusika. Päeval on veel tund aega "R2 hitid", kus on ka ainult Eesti lood. Ja ka kõikides päevastes programmides on Eesti muusika osakaal tõusnud," rääkis Rajasaare. Sarnaselt plaanitakse toimida ka eriolukorra lõppedes ja raadiosse lugusid valides jälgitakse, et artistide nimekiri oleks võimalikult mitmekesine.

Rajasaare lisas ka, et tagasiside on olnud positiivne ja mitmed Eesti artistid on sotsiaalmeedias Raadio 2 algatuse eest tänanud.

Algatusega rohkem kodumaist muusikat mängida on liitunud ka Star FM.