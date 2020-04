E-etteütluse võitja: edu toob raamatute lugemine

Allan Kaldoja jõudis oma teksti ära saata juba enne, kui Kaja Kärner teksti aeglase dikteerimise eetris lõpetas. "Püsiosalejana on mul välja kujunenud oma nipp. Nimelt üritan peale esimest kiiret lugemist viimase lause kohe kirja saada. See annab mulle kiiruse mõttes eelise, kui kogu tekst peaks täppi minema," selgitas Kaldoja.

Võidu üle oli ta väga õnnelik ja ütles, et pühendab selle oma vanaema Aurelia Kaldoja helgele mälestusele. Vanaema oli 57 aastat emakeele ja kirjanduse õpetaja ning etteütlusele eelneval päeval oli tema 99. sünniaastapäev.

Allan Kaldoja rääkis, et varasematel aastatel on tal olnud 1-3 viga, mis on tulnud kas teadmatusest või kiirustamisest. Küsimusele, kust on pärit tema väga hea eesti keele oskus, vastas Kaldoja, et lisaks vanaemale oli tema emakeele ja kirjanduse õpetaja Anne Kauba, kes püsib mälus suure eeskujuna siiani. "Aga loomulikult tasub lugeda ilukirjandust, see on keeletajule hea," lisas ta.

Intervjuud Kaldoja ja etteütluse meeskonnaliikme Joosep Susiga saab kuulata siit.

Suurele lugemisharjumusele vihjasid ka etteütluse õpilaste kategooria võitnud Kristin Pintson Põlva gümnaasiumist ja muu emakeelega kategooria võitnud Eduard Vanamölder.

Vanamölder rääkis, et ta kasvas kakskeelses perekonnas ja lõpetas venekeelse keskkooli, eesti keele õigekirja õppis ta selgeks ainult raamatute põhjal. Intervjuud Vanamölderiga saab kuulata siit.

Kristin Pintson ütles, et temagi on väga suur lugeja ning eriolukord annab suurepärase võimaluse lugemiseks. Intervjuud Pintsoniga saab kuulata siit.

Algselt 13. märtsil toimuma pidanud e-etteütlus lükati eriolukorra tõttu 3. aprillile. Lisaks eelmainitud parimatele võitsid tänavuse e-etteütluse Riita-Ilona Märka (välismaal elavate inimeste kategooria), Brita Kaasik (filoloogide kategooria) ja Pille Ruul (vaegkuuljate kategooria). Parim nutiseadmega kirjutaja on kolmandat korda Riina Tobias (võitis sama kategooria ka 2017. ja 2018. aastal).



Tänavuse e-etteütluse teksti näeb siit.