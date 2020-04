Marje Tõemäe ETV-st: info edastamine on täna meie prioriteet

ETV roll kriisiolukorras on ühiskonnas ääretult oluline. Just sel hetkel muutume ühiskonna elutähtsaks vereringeks ja meie kõrge usaldusväärsus saab veel erilisema tähenduse, kirjutab Eesti Televisiooni peatoimetaja Marje Tõemäe.

Rohkem või vähem teadlikult oleme sellisteks olukordadeks alati valmis, aga loomulikult on iga kriis oma iseloomuga ja nõuab omamoodi lähenemist. Eriti tänane, mille pikkust ei oska me veel ette aimata.

Info jagamise osas pole programm järeleandmisi teinud, pigem vastupidi - lisandus keskpäevane "Aktuaalse kaamera" uudistesaade, ka igapäevasaated "Terevisioon", "Ringvaade", neli korda nädalas eetris olev "Esimene stuudio", uuriva ajakirjanduse lipulaev "Pealtnägija", "Suud puhtaks" ja "Välisilm" keskenduvad teemade osas suuresti koroonaga seotule. Info edastamine on täna meie prioriteet!

Selge on see, et lisaks usaldusväärsele infole, vajavad inimesed keerulistel aegadel võimalust probleemid kas või hetkeks unustada ning ka sellele oleme mõelnud. Meie valdkonnapõhised saated nagu "Osoon", "OP", "Maahommik" ja "Prillitoos", pakuvad praegusel ajal just pehmemaid teemasid, võimalust omamoodi teraapiaks, olgu see siis looduslugude või kultuurielamuse vormis. Heaks tasakaalustavaks jõuks on kevadprogammi sulanduvad saatesarjad "Rakett69", "Reisile minuga" ja "Iseolemine" ning meelelahutuslik sisu saadetes "Hommik Anuga" ja sarjades "Õnne13" ja "EnsV".

Oleme valmis kiireteks muutusteks

Võimaluste ja võimekuse piires pakume vaatajatele jätkuvalt erisaateid ja erilisi projekte. Sel nädalal, 8. aprillil kell 22.05 tähistame Marju Lauristini 80. juubelit uue saatega "Marjustin 8.0". Suurel reedel, 10. aprillil näitame Georg Otsa 100. juubelile pühendatud kontserdisaadet ning kell 20.00 esilinastame dokumentaalfilmi Uku Randmaa ümbemaailmasõidust "252 päeva üksindust". Möödunud reedel jõudis vaatajateni südamlik heategevussaade "Aitame Saaremaad", mille tegemine sündis tänu elamussaadete toimetuse kolleegidele kiirelt ja loovalt, nii saime koos vaatajatega anda panuse praeguse kriisikolde abistamiseks.

Mõned projektid oleme edasi lükanud, mille tootmine ei luba järgida ettevaatusabinõusid. Ilmselt kõige suurem muudatus on olnud seoses kevadel plaanitud ETV 65. sünnipäeva tähistamisega. Kindlasti ei jää pidu pidamata ega erisaated sündimata, aga teeme seda siis, kui olukord lubab.

Publiku poolehoiu võitnud "Klassikatähed" ootavad samuti paremaid aegu, et projekt lõpule viia. Paljud kontserdid ja auhinnagalad, mida oli plaanis vahendada, on edasi lükkunud, kuid näiteks toreda eksperimendina anti sel aastal teatriauhinnad üle hoopis teisiti – otse telesaates! Teisiti plaanime televaatajani tuua ka Eurovisiooni – koostöös EBU-ga sünnib sel aastal Eurovisiooni erisaade, mis jõuab eetrisse mais.

Tähelepanelik vaataja on märganud sedagi, et oleme programmi lisanud Eesti mängu- ja dokfilme, ikka selleks, et saatekava oleks piisavalt mitmekesine ning meie vaatajate jaoks heas tasakaalus.

ETV saatevõrk on kohaldatud selliseks, et kiireid muudatusi oleks võimalik lihtsalt korraldada. Meie uus rutiin ongi see, et muudatusi tuleb iga päev ja see erineb kardinaalselt meie tavapärasest töökorraldusest. Hetkel on prioriteet, et info liiguks kiirelt ja selgelt, ka meie endi vahel. Loomulikult anname kommunikatsiooni osas oma parima, et muudatuste info jõuaks vaatajani võimalikult kiiresti. Kuivõrd kavad on trükitud ette, siis muudatustest teavitamisel on suur rõhk elektroonilisel meedial, sh meie enda portaalil, sotsiaalmeediakanalitel, aga ka otse-eetril.

Vaatajate üldarv on ilmselgelt suurenenud, inimesed püsivad kodudes, aga ka pöörduvad keerulisel ajal usaldusväärse programmipakkuja poole. Eriliselt hea meel on, et ETV vaadatavus on viimase kuuga kerkinud ligi 20%, Selles on teatav loogika arvestades inimeste ootusi, aga kindlasti on see ka märk, et teeme oma tööd vastutustundega ja see läheb inimestele korda.

Kodukontor on teletöös väljakutse

Kui vaadata meie põhjanaabrite tootmisloogikat, siis nende võimekus ja eelarved on niipalju suuremad, et saavad ühte ja sama saadet toota vahetustega, eraldi meeskondadega, kes omavahel kokku ei puutu. Meil kahjuks selline võimekus puudub. Pigem on saated oma töö ümber planeerinud selliselt, et kokkupuutepunkte oleks võimalikult minimaalselt ning kõik, kes saavad, toimetavad kodukontorites. Virtuaalkohtumised on hetkel populaarsed. Selline toimetamine on tegijatele suur väljakutse, paljud head mõtted sünnivad tavaliselt just ühises koosolemise ruumis.

Erilise koormuse saavad igapäevasaadete meeskonnad: "Aktuaalne kaamera", "Terevisioon" ja "Ringvaade". Paljud tegijad on tunnistanud, et aeg on keeruline ja pinge suur – selles saavad kokku nii suured piirangud saate tegemisel, mure haigestumise pärast kui ka teadmatus tuleviku ees.

Oma kolleege saan vaid tunnustada! Tõeline ajakirjanikuveri pulbitseb sellistel hetkedel ja paneb tegutsema, tundma erilist vajadust ja vastutust. Keeruline aeg on esitanud tegijatele tõelisi väljakutseid, kuidas sellistes oludes saateid teha, nutikad lähenemised on praegu vägagi hinnas, ja seda kõike me eetris iga päev ka näeme. Siiski, uus olukord on vaieldamatult pingeline ning toimetatakse eneseületuse piiril, pikk kriisiolukord kurnab ka kõige tugevamad. Olen siiralt tänulik kõigile ETV kolleegidele, kes iga päev ennast ületades annavad kõik selleks, et meie vaataja ning seeläbi ühiskond oleks hoitud!

Mitte keegi meist ei tea, milline on homne maailm, aga üks on kindel – nii kaua kui püsib Eesti riik ja rahvas, püsib ETV, meie ühine vereringe. 65 aastat Eesti televisiooni elab ja hingab, võimsalt ja ühtehoidvalt!