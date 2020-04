New Yorgi Bronxi loomaaias tuvastati tiigril koroonaviirus

New Yorgis asuvas Bronxi loomaaias tuvastati koroonaviirus nelja-aastasel malai tiiger Nadial. Tegemist on esimese koroonahaige tiigriga.

Tiigril oli kuiv köha, mistõttu otsustati teda testida, kirjutab CNN. Lisaks Nadiale köhisid loomaaias veel viis lõvi ja tiigrit.

"Kuigi nende söögiisu on veidi langenud, läheb Bronxi kaslastel siiski hästi. Nad on veterinaari hoole all ja nad on terased, ärksad ja suhtlevad loomaaia talitajatega," teatas loomaaia esindaja. "Veel ei ole teada, kuidas see haigus suurtel kaslastel areneb, sest liigid reageerivad viirustele erimoodi. Me jätkame nende jälgimist ja ootame täielikku paranemist."

Loomad said nakkuse loomaaia töötajalt, kellel endal sümptomeid ei esinenud. Loomaaed on 16. märtsist saati suletud.