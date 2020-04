Disney filmistuudio teatas filmide edasi lükkamisest

Suvehooaega pidi alustama Marveli film "Black Widow", kus mängib Scarlett Johansson, kirjutab FoxNews. See lükati nüüd aga 6. novembrile, mis tähendab ka seda, et kõik teised Marveli filmid lükkusid vähemalt kolm kuud edasi ja nende uued esilinastuse kuupäevad on järgmised:

"The Eternals," veebruar 2021

"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" 7. mai 2021

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" 5. november 2021. And "Thor: Love and Thunder" 18. veebruar 2022.

Ainsa filmina on Disney suvesse planeerinud filmi "Mulan", mis peaks esilinastuma 24. juulil. Kui aga kinod sel ajal endiselt suletud on, lükkub ka see film edasi. Edasi lükkuvad ka "Jungle Cruise" (30. juuli 2021), "The French Dispatch" (16. oktoober 2021) ja "Indiana Jones" (juuli 2022).

Film "Artemis Fowl" aga kinodesse ei jõuagi ja seda saab vaadata voogedastusplatvormilt Disney +.