Andres Kõpper veebikontserte andma veel ei kipu

Saates "Hommik Anuga" andis intervjuu Andres Kõpper ehk NOËP, kes rääkis enda kui muusiku elust eriolukorra ajal. Ta tunnistas, et suhtus veebikontsertide andmisesse esialgu skepsisega, kuid pärast Mikk Pedaja kodus kuulamist mõtles ta, et võib isegi üks hetk seda siiski kaaluda.

Kõpper tunnistas, et ta on algusest peale olnud koroona suhtes väga tõsiselt meelestatud. "Tundus loogiline, et see sellisse hetke jõuab nagu ta praegu on. Ma muidugi ei arvanud, et see nii karmiks läheb, et riigid ennast lukku panevad."

Muusikast rääkides sõnas Kõpper, et muusikale on viimasel ajal tulnud palju tagasisidet just Itaaliast ja seoses viimase singliga "Fk This Up", kus teeb kaasa Briti laulja Chinchilla.

"Ma just hiljuti vaatasin, et Spotifys on seitse miljonit kuulamist, kuus miljonit sellest võib olla Itaaliast. Selles mõttes mõtlen Itaalia peale palju, eriti algusaegadel, kui Itaalia oli selline esmakannataja Euroopas. Loodan, et nad saavad endaga ilusti hakkama."

Kõpperi sõnul võib öelda küll, et ta igatseb esinemist ja seda, mis muusikueluga kaasas käis. "Mul ei ole esinemise vastu midagi. See on üks väga tore aspekt muusikuks olemise puhul." Veebis kontsertide andmisega on tal aga olnud kahetised tunded.

"Ma alguses olin üsna skeptiline, et kas nüüd on vaja kohe hakata netikontserte tegema. Aga siis ma vaatasin näiteks Mikk Pedaja live'i ja see oli väga nauditav. Ühendasin arvuti telekaga ära, panin Miku kontserdi käima ja oli täitsa mõnus. See kogemus pani mõtlema, et üks hetk võib selle peale mõelda. Aga praegu konkreetset plaani ei ole."

Ühe loo erandkorras NOËP saatele "Hommik Anuga" ukulele saatel siiski tegi. See oli neli-viis aastat tagasi kirjutatud lugu "Crave Back", mida ta ei ole väga palju esitanud ja mis tema meelest sobib praegusesse hetkesse väga hästi.