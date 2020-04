Mirtel Pohla sisustab karantiiniaega eesti muinasjuttudega

Kuivõrd näitlejad on karantiiniajal tööta, tuleb leida teisi mooduseid, kuidas mitte käed rüpes istuda. Paljud muusikud on astunud veebikontsertide teele, ka Mirtel Pohla ei istu käed rüpes, vaid hakkas nädal aega pärast eriolukorra väljakuulutamist Instagrami vahendusel eesti muinasjutte ette lugema, mis võivad olla kohati päris karmisisulised.

"Vahepeal ma mõtlen, et see on enda lõbustamiseks. Mine tea, kui palju kuulajaid-vaatajaid seal väljaspool üldse on," rääkis ta saates "Hommik Anuga". Veebis muinasjuttude ette lugemine oli tegelikult tal mõttes juba kaks aastat varem.

"Me mängisime lavastust "Piksepill", mille sisu oli ka kokku pandud eesti muinasjuttude põhjal, aga siis oli nii palju tegemist, muid mõtteid ja toimetamisi, et see jäi kuidagi soiku."

Ta tunnistas, et pidi selle tegemiseks ka ikkagi julgust koguma. "Mul tekkisid mõtted, et äkki keegi teine loeb kuidagi huvitavamalt või paremini. Aga see eriolukord võtab vist pseudomured ära ja lihtsalt teed."

Eesti muinasjutud ei hellita, nõustus Pohla. "Tapmist ja veristamist on ikkagi koledal kombel. Küll lükatakse keevasse katlasse, lõigatakse pooleks, pannakse põlema. Kõikvõimalikud kägistamised, tapmised, lämmatamised on täiesti tavaline."

Ta rääkis, et sageli juhtubki seda, et ta võtab loo ette, hakkab algusest lugema, vaatab, et päris tore ja kulgeb mõnusalt, karakterid on hästi huvitavad ning siis jõutakse ühel hetkel selleni, et keegi kuskil kalmistul sööb noorte neitsite liha luudelt. "Need on karmid, jah."

Pohla tunnistas siiski, et noortele kuulajatele mõeldes on ta jätnud kõige karmimad veristamised oma ettelugemistest välja.

Lugudest endist rääkides tõdes ta, et talle väga meeldib, kuidas tegelased liiguvad erinevate reaalsuste vahel. "Seal ei ole probleemi kellelgi hüpata põrgusse või koputada taevauksele või minna oma venna pulma teise ilma."

Praegu veel meel mõru ei ole

Pohla märkis, et praegu veel eriolukorra mõju tema tööle meelt mõruks ei tee. "See kojujäämine tundub antud olukorras ainuvõimalik asi, mida mina saan teha ja mida ka näitlejad saavad teha. Paljudel inimestel – meditsiinitöötajatel, müüjatel, päästetöötajatel, teenindajatel – ei ole võimalik oma töö tõttu koju jääda."

Samas tõdes ta, et mõistagi puudutab see olukord kõiki vabakutselisi päris tõsiselt. "Kui etendused jäävad teatritel seoses eriolukorraga ära, siis muidugi tähendab see inimestele automaatselt sissetulekute ärajäämist," sõnas ta.

"Loodetavasti on kõigil puhver, mille eest on võimalik praegu elada. Aga mis edasi saab, eks seda näitab aeg." Ta lisas, et tal endal on siiski võimalik paar kuud nii ära elada, et ta saab endale süüa osta ja üüri ära maksta.

Mirtel Pohlat saab kuulata tema Instagramis.