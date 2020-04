Karantiini ajal abiellunud paar: saime hoopis teistsuguse elamuse

Ilimar Kerves märkis, et pulmad sujusid hästi ja kõik läks nii nagu nad planeerisid. Karin Kerves lisas, et nad planeerisid viimaste päevadega enne pulmi nii palju kui seda planeerida andis.

Kuivõrd neil sünnib juulikuus kolmas tütar, ei tahtnud nad pulmi teadmata ajaks edasi lükata. "Me võtsime selle suuna, et nii kaua, kuni on luba Õnnepaleesse saada, siis meie oma registreerimise teeme ära."

Külalisi oli pulmas ainult nii palju, et kohal olid Karini vend ja õde, kes tulid Õnnepalee äärde kaasa elama. "Distantsiliselt." Registreerimisel olid nad ainult neljakesi koos oma kahe tütrega.

Kurvaks selline pulmade korraldus neid siiski ei teinud, märkis Karin. "Ma olin juba sellega juba harjunud, et peaasi, et midagigi tuleks. See päev sai kõigile ka nähtavaks, sest me olime otseülekandes oma pulmakülaliste grupis."

Algsetest pulmapeo-plaanidest rääkides tunnistas Illimar, et neil oli algselt plaanid mõistagi hoopis suuremad. "Ikkagi väga palju külalisi suures talus ööbimisega. Mängud, õhtujuht, esineja. Suurelt." Külalisi pidi olema kokku saja ringis, lisas Karin.

Ka Illimar kinnitas, et kurvaks teda algsete plaanide ümbertegemine ei teinud. "Me saime hoopis teistsuguse elamuse."