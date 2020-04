Laikrete perebänd: koos küll praegu keegi muusikat teha ei taha

"Mulle meeldib väga see disantsõppe alternatiiv. Ma olen sellega väga rahul. Nii mõnus on ärgata hommikul vabalt üles millal tahad, teha endale süüa ja siis mingi aeg õppima minna. Sa ei pea muretsema, et sa jääd kuhugi hiljaks või midagi jääb tegemata. Sul on palju aega. See on stressivaba," rääkis Jordan Laikre.

Kuigi nad on karantiiniajal kõik kodus koos olnud, on Andre Laikre sõnul koosmusitseerimist ette tulnud suhteliselt vähe. "Me pigem harjutame neid erialapille. Rael harjutab flööti, mina klaverit ja Jordan laulmist. Perebändiga on suhteliselt vähe tegemist."

Ema Piret Laikre sõnas, et see on kummaline, et keegi ei tunne peres sellest puudust. "Ilmselt see on aeg, kus me võtame aja maha ja keegi väga ei tunne huvi liigsete asjade vastu. Pigem puhkame muusikast. Selles suhtes me puhata ei saa, et nad peavad iga päev harjutama, aga perebändiga küll mitte keegi ei taha tegeleda praegu."

"Praegu on see, et Rael harjutab flööti kuskil vanni- või magamistoas. Andre harjutab klaverit ja tal peavad olema alati klapid peas, sest muidu tekib kisa. Kui Jordan harjutab laulu, siis peab samamoodi ütlema, et "ole vait ja mine kuhugi mujale". Selline rahulik õhkkond on meie muusikute perekonnas," lisas isa Tõnu Laikre.

Jordan tunnistas, et seda tuleb tõesti palju ette, et tal palutakse tasa olla. "Ma pole ainuke, kes siin laulab ja kui kõik üürgavad ning keegi mängib tagatoas veel klaverit või flööti, siis see kooskõla ei ole väga ilus. Ma saan oma vanematest täiesti aru."

Laikred esitasid saate "Hommik Anuga" jaoks siiski ühe ühispala pealkirjaga "Palvesse sean käed".