P!nk nakatus koroonaviirusesse

Ameerika laulja P!nk teatas sotsiaalmeedia vahendusel, et sai kaks nädalat tagasi koroonaviiruse (COVID-19) diagnoosi. Sel nädalal tehtud kordustest oli aga juba negatiivne, vahendab Pitchfork .

"Kaks nädalat tagasi tekkisid mu 3-aastasel pojal Jamesonil ja minul COVID-19 sümptomid. Õnneks oli meie perearstil juurdepääs testidele ja paraku osutusid meie testid positiivseteks," teatas P!nk.

Ta kirjutas, et tema pere oli eneseisolatsioonis juba varem ja nii ka kaks järgmist nädalat. Ta lisas, et nad tegid paar päeva tagasi uuesti testid, mis osutusid õnneks negatiivseteks.

P!nk teatas ka, et annetab 500 000 dollarit Los Angelese linnapea COVID-19 hädaabi kriisifondi ja sama palju Temple'i ülikooli haigla hädaabifondi oma ema auks, kes töötas seal kardiomüopaatia ja südame siirdamise keskuses 18 aastat.

"See on meie valitsuse täielik lollus ja suutmatus, et testimine pole laiemalt kättesaadav," kirjutas ta ning tänas ka tervishoiutöötajaid nende raske töö eest.