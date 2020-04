Drake avaldas eneseisolatsioonist inspireeritud muusikavideo

Videos näeb Toronto tühje tänavaid ja eneseisolatsioonis Drake'i, kes kannab kindaid ja maski ning teeb loo signatuurtantsu. "Toosie Slide" on järg Drake'i kahele sel aastal ilmunud üllatuslugudele "When to Say When" ja "Chicago Freestyle", vahendab Pitchfork.

Drake eelmine album "Scorpion" ilmus 2018. aastal. 2019. aastal ilmus tema kompilatsioonalbum "Care Package", mis sisaldas 2010 ja 2016 aasta vahel avaldatud lugusid.