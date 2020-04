Andrew Lloyd Webber toob oma muusikalid vaatamiseks veebi

Lloyd Webber kannab Youtube'i kanali The Shows Must Go On! vahendusel iga nädal üle ühe muusikali oma kõige armastatumate ja ka vihatumate tööde hulgast, kirjutab New York Post.

Esimese muusikalina jõudis reedel vaatajate ette tema 2000. aasta taastöötlus 1991. aasta teosest "Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat", mis on 48 tundi pärast ülekannet ka järelvaadatav.

10. aprillil kannab kanal üle 2012. aasta rokkmuusikali "Jesus Christ Superstar", kus teevad kaasa Tim Minchin, Melanie C endisest tüdrukuteansamblist Spice Girls ja Chris Moyles.

Näitamisele tulevad ka muusikalid, nagu "Cats" "Evita" ja "Phantom of the Opera", kuid nende ülekannete ajad on veel täpsustamisel.

Kuigi ülekannete sari "The Show Must Go On!" on tasuta, innustab Lloyd Webber vaatajaid annetama raha organisatsioonidele, kes teatritöötajatele koroonapandeemia ajal tuge pakuvad.