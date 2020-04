Tallinna loomaaia hooldaja kolis šimpansite juurde

Tallinna loomaaia direktori Tiit Marani sõnul on teadmisi selle kohta, kas loomaaia loomad võivad covid-19 viiruse saada, hetkel veel väga vähe. Kui, siis on see kõige tõenäolisem just primaatidel. Teisalt võivad haiged loomad nakatada talitajaid. Nii on ettevaatusabinõud olulised. Töötajaidki on kohal väga vähe.

Taniel ütles, et tema kolleegidega loomaaias kokku ei saa. "Me ei tohigi kokku saada." Ta rääkis, et praegusel ajal üritab ta siiski šimpansite juures käia võimalikult vähe, hoida võimalikult kaugele ning kannab ka maski. "Ega seal maskiga ausalt öeldes väga mõnus olla ei ole. Hingata on raske."

Ta tunnistas, et kõhe tal üksi loomaaias olla ei ole. Ta rääkis, et ainult šimpanse ta siiski praegusel ajal ei näe. Loomaarstiga käivad nad näiteks loomadele süsti tegemas, samuti käib loomaaias elektrik, kellega ta nad hoiavad siiski üksteisest kaugemale.

Taniel rääkis, et ka loomade jaoks on midagi teistmoodi. "Nad saavad aru ja tunnevad, et midagi on teistmoodi." Ta rääkis, et praegusel ajal neil väga palju midagi teha ei olegi. "Kui külastajad olid, siis püüdsime nende olemist seal rikastada ja anda neile igasuguseid asju, et nad tegeleksid. Aga praegu me seda enam ei tee."