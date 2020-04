Galerii: heategevussaatega "Aitame Saaremaad" liituvad paljud tuntud eestlased

"Aitame Saaremaad" heategevussaade loob mõttelise silla Saaremaaga ja kutsub toetama saarlasi nende keerulises võitluses koroonaviiruse levikuga. Saatega liituvad Muhumaa mees Ivo Linna ja Saaremaalt pärit Uudo Sepp, muusikutest astuvad üles veel Tanel Padar, Uku Suviste, Jalmar ja Sandra Vabarna ning oma head soovid saadavad teele Tuuli Rand ja Kalle Sepp.

Saatejuht Urmas Vaino võtab ühendust Saaremaaga, et küsida seal elavatelt inimestelt, kuidas neil praegu läheb. Oma suuri ja väikeseid muresid-rõõme jagavad Madis Kallas, Heidi Hanso, Piret Rauk, perekond Kõrvitsad ja Aivar Pohlak. Nende mõtetega liituvad eestimaalased erinevatest Eesti nurkadest, kelle videolood samuti heategevussaatesse jõuavad.

Heategevusaade "Aitame Saaremaad" on ETV ja Vikerraadio eetris kell 20.00. Saatejuht on Urmas Vaino, produtsendid Piret Eero ja Karmel Killandi.



Saatega toetatakse Kuressaare haiglat ja teisi tugiteenuseid saarel. Saarlaste toetuseks on Kuressaare Haigla SA avanud toetusliinid: helistades numbril 9000405 on toetussumma viis eurot, numbril 9000410 kümme eurot ja numbril 9000 450 50 eurot. Annetuse tegemiseks peab ootama kõne lõpuni, sest annetus laekub pärast kümnendat sekundit.