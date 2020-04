Suvilas viibiv Anett esitleb Raadio 2 live-esituses uut singlit

7. aprillil ilmub Aneti uus singel "Get by", mille live-esitust saab samal päeval kuulata Raadio 2 eetris.

Lugu on valminud koostöös Carl Tuuliku ehk Joshua Stephenzi ja Sander Mölderiga. Uues loos seob Anett enda jazzitaustaga vokaali nii kaasaegse souli kui ka popiga.

"Get by" loomine sai alguse 2019. aasta sügisel ja ka video filmiti sama aasta septembris. Selleks käis Anett New Yorgis, kus lisaks muusikavideo filmimisele tegeles ta ka uue muusika kirjutamise ja salvestamisega.

Live-esituse teeb Anett oma Võsul asuvast suvilast, kuhu ta end isoleerinud on.