Vahur Kersna teeb iseendast mälestussaadet

ETV saatejuht Vahur Kersna on ette valmistamas mälestussaadet iseendast, pealkirjaga "Vahur Kersna. Eks seegi monument on".

"Kõigepealt - ma ei saa kindel olla, et kui mina ukse enda järel sulgen, viitsib keegi minust saadet tegema hakata. Ja kui viitsikski, siis - kas sina näed silmapiiril kedagi, kes suudaks seda minust endast paremini teha," küsis Kersna Maire Aunastelt Kroonikale antud intervjuus.

"Kui nüüd päris aus olla, siis ega sellest selline õigeusklik ja tavapärane, ühele isikule pühendatud mälestussaade küll ei saa. Ja tule taevas appi, kuidas oleks võimalik minusugusest kirbust tervet telesaadet üldse teha," rääkis Kersna ja lisas, et 35 aastat telepõldu kündes on ta saatuse tahtel ja kolleegide abiga komistanud vormistama saateid, millest mõni on osutunud üsna märkimisväärseks.

"Seega - minu roll on olla tugipuu, telg, millele toetudes räägime paljude inimeste nähtust, kogetust ja tehtust Eesti Televisiooni värskema poole ajaloost," selgitas ta.