Marianne ise on koroonaviirusse tõttu tulnud õpingutelt Rootsist tagasi Eestisse. "Ka mina olen, püsin ja toimetan kodus," sõnas ta ERR-ile saadetud videos. "Me kõik tahame, et see olukord võimalikult kiiresti paraneks nii maailmas, Eestis kui ka Saaremaal," sõnas ta lisades, et sellistel hetkedel leitakse tihti head emotsiooni just muusikast.

Just seetõttu tervitabki muusik kõiki oma uue lauluga, mis on kirjutatud Ellen Niidu sõnadele. "Nii tekst kui ka see video väljendavad endas ootust ja lootust, unistusi ja armastust," selgitas ta.

Heategevussaade "Aitame Saaremaad" on eetris juba reede õhtul kell 20.00. Saadet juhib Urmas Vaino.