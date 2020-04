Trad.Attack! andis välja uue loo "Armasta mind", mis on nende peagi ilmuva albumi "Make your Move" kolmas singel.

Lugu sündis koostöös Vaiko Eplikuga ja see kõlas esmakordselt Eesti Vabariigi aastapäeva kontserdil.

""Armasta mind" on armastuse loits, mille sõnad on üles tähendatud 1963. aastal Häädemeeste kihelkonnast. Vana kombe kohaselt tuleb loitsu öelda kolm korda, siis pidavat see toimima," kirjeldas loo sisu Sandra Vabarna.

Laulu üks autoritest ja bändi kitarrist Jalmar Vabarna lisas, et selle loo kirjutamine algas bändil juba 2018. aasta suvel ja lõppes alles eelmise aasta detsembris. "Oleme õnnelikud, et see protsess nii pikk oli, muidu poleks seda koostööd Vaikoga ehk sündinudki," ütles Vabarna.