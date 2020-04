"Ringvaade" korraldas maanteemuuseumis teerulli võiduajamise

Veel enne seda, kui Eestis kõik muuseumid suleti, käisid "Ringvaate" reporterid Hannes Hermaküla ja Christel Karits Eesti Maanteemuuseumis, et võtta mõõtu ühe imeliku masinaga.

Maanteemuuseumi peavarahoidja Rain Rikas pakkus Helmakülale ja Karitsale välja võimaluse sõita aastakümnete taguse teerulliga. Esimesena proovis Christel Karits, kelle avakatse masin liikuma saada lõppes mõne sekundiga, kuid teisel katsel sai ta masina käima, kuid sõiduk ei allunud tema kontrollile. "Õudne, ma mõtlesin, et sõidan kuskile otsa ja teen kohe avarii," sõnas ta.

Kui Karits läbis takistusraja ajaga 1 minut ja 13 sekundit, siis Hannes Hermaküla sai hakkama kohe esimese katsega ning lõpetas ajaga 46 sekundit. "Jess, ma pole nii aeglaselt kunagi läbinud kümmet meetrit," ütles Hermaküla ja kinnitas, et teerulliga on väga hirmus sõita. "See ei allu korraldustele."