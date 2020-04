Abiturient Jaagup Tuisk: ma ei ütleks, et kaugõpe on lihtsam

Jaagup Tuisk kinnitas, et gümnaasiumi lõpetab ta igatahes, isegi siis, kui lõpueksameid traditsioonilisel kujul ei toimu. "Küsimus on pigem selles praegu, kuidas see süsteem siin lõpus välja näeb, kas me eksameid teeme või mõeldakse mingi teine süsteem, kuidas lõpuhinded välja panna," mainis ta ja lisas, et plaanis võtta vahepeal aasta kaitseväeks ja pärast seda minna USA-sse õppima. "Seda ma pole veel otsustanud, mida täpsemalt, see mulle USA süsteemi juures ka meeldib, et sa saad kohapeal veel valida ja mõelda, mida sa tahaksid õppida."

"Ma ei ütleks, et kaugõpe on lihtsam," sõnas ta ja mainis, et koolis on ikkagi vahetu kontakt õpetaja. "Kui mingi probleem tekib, siis saad kohe õpetajalt küsida, interneti teel on see raskendatud," ütles ta, lisades, et praegune variant on üks võimalik lahendus, kuid kindlasti mitte lõplik ja parim versioon. "Praegustes tingimustes on kõigil see olukord raskendatud, tuleb sellega lihtsalt harjuda ning olla ise tublim."

Samuti kinnitas Tuisk, et ta on karantiiniperioodi väga produktiivselt ära kasutanud. "Mul on õnneks tegevust palju, loongi muusikat, kirjutan, salvestan, produtseerin," sõnas ta ja tõi välja, et seda aega saab kasulikult ära kasutada. "Peaaegu iga päev käin trennis ja käin värskes õhus, kahju on sellest, et sotsiaalne element ja näost-näkku suhtlemine on vähenenud, aga saame hakkama."