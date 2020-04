EKA tudengid loovad uudseid kaitsevisiire

Tootedisaini tudeng Lõmaš Kama kinnitas, et tema meeskonna kaitsevisiiri idee on selles, et neid saaks kiiresti valmistada ning oleks võimalik ka lapikuks kokku pakkida. "Samuti see, et ta sisaldaks võimalikult vähe materjale," mainis ta ja lisas, et ka teine meeskond lõi üsna sarnase maski.

"Kolmas variant on natukene keerulisem tehniline lahendus, aga üks kasutamise poolest kõige lihtsamaid," nentis Kama ja mainis, et see mask hõlmab läbipaistvast plasikust visiiriosa ja peavõru, mis on laserlõigatud. "Ei ole kõige ajakulukam, aga võtab ikkagi rohkem aega kui selle õhukuse plasti läbilõikamine."

"Kõige olulisem kriteerium oli kasutajamugevus, sest meditsiinisektoris töötavad inimesed teevad tihti väga pikki vahetusi ning neil ei tohi see ebamugavaks muutuda," sõnas ta, lisades, et oma meeskonnaga on nad katsetamiseks paar tundi maski peas hoidnud. "Ei muutu ebamugavaks."

"Meile on antud nõuded, millele meie visiirid peavad vastama, aga mingeid kindlaid ametlikke standardeid me täitma ei pea," rõhutas Kama.