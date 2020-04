Villemdrillem muusikukarjääri algusest: tegime klassivendadega naljalugu

"Ma tegin Instagrami kasutaja, et oma õe üle nalja teha, sest ta kogu aeg pildistas ja pani sinna pilte üles. Siis ma mõtlesin, et teen kasutaja nimega Villemdrillem, sest see on tobe nimi. Aga siis see jäi mulle külge ja nüüd see on minu artisti nimi," rääkis Villemdrillem "Nova" saates.

Oma esimese loo avaldas ta 9. klassi lõpus. Kolm klassivenda said kokku ja mõtlesid, et võiks koos ühe naljaloo teha. "Kuna ise kuulasime üli palju muusikat ja eriti just räppi, siis mõtlesime, et miks mitte proovida," meenutas Villemdrillem.

Ta lisas, et on artistina jõudnud nii kaugele, et suudab ise rahaliselt toime tulla. "Ma olen suutnud enda muusika asja ajada nii kaugele et ma saan ennast ise n-ö taskurahaliselt toetada. Ma ei pea oma vanematel seljas olema, et kas ma saaksin taskuraha, kas ma saaksin osta mingit asja. Ma saan seda ise kõike reguleerida," rääkis Villemdrillem.

Ka tulevikus tahab ta muusikaga jätkata.