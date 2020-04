Itaalias viibiv ajakirjanik Ülle Toode: tahaks värsket õhku hingata

"Mulle tundub, et nüüd ilusate päikesepaisteliste ilmadega tekib inimestel, kes on pikalt kodus istunud, rahutus. Ma pean ütlema, et tõesti iseendal ka. Tahaks kuidagi välja, tahaks värsket õhku," tõdes Toode Raadio 2 saates "Hommik!".

Väljaminek ei ole aga võimalik, sest tänavatele tohib jalutama minna vaid mõjuva põhjusega. Selleks tuleb siseministeeriumi kodulehelt alla laadida sertifikaat, kuhu tuleb märkida kodust lahkumise põhjus. "Välja võib minna ainult selleks – kas minna poodi, apteeki või tõepoolest mingisugusel erilisel vajadusel töö tõttu. Väga paljud inimesed, kes meid praegu ju aitavad, ikkagi töötavad. Aga lihtsalt mingisuguseid kultuuriobjekte praegu nautima minna ei tohi ja sellisel juhul on trahv kuni 3000 eurot," rääkis Toode.

Itaallased on aga leidnud mooduse, kuidas tuju siiski üleval hoida. Kodude akendel korraldatakse rõdupidusid, kus naabritega üheskoos lauldakse. "See tõesti annab väga palju energiat," ütles Toode.

Ta lisas, et positiivne on ka see, et keskkonnale mõjub viirus taastavalt. "See paneb mõtlema, et võib olla tulevikus me peaksime tõesti rohkem olema looduse peale mõtlevad ja otsima uusi viise, kuidas majandust korraldada, et meil kõigil oleks siin planeedil parem elada," rääkis Toode.