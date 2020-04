Galerii | Tallinlasi rõõmustab Inglirannal hülgepoeg: loomaga kontakti luua ei tohi

Tallinnas Reidi tee ääres Inglirannal on märgatud hülgepoega, kelle pilte inimesed juba mitmetes sotsiaalmeediakanalites jagavad.

Kesklinna valitsus palub looma heaolu nimel temaga mitte kontakti luua.

"Asjatundjate hinnangul on tegemist vastsündinud hülgepojaga, kelle ema on jää puudumise tõttu olnud sunnitud poegima rannaliival. Ta ema on kuskil läheduses ja jälgib teda ning võib poja hüljata, kui omaalgatuslikult püütakse teda abistada ja seejärel vastsündinud loom suure tõenäosusega hukkub," seisab linna Facebooki postituses.

Igasugune kontakt hülgepojaga võib teda ohustada, seega ei tohi looma katsuda, toita, merre viia või temaga koos pilti teha. Rannas koeraga jalutades tuleb lemmik rihma otsas hoida.

Keskkonnaamet on olukorraga kursis ja jälgib seda samuti.