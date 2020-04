Ivo Linna raskest olukorrast: mu süda ja hing on Muhumaal

Heategevussaatele "Aitame Saaremaad" intervjuu andnud Ivo Linna ütles veendunult, et kokku hoides saavad eestlased praegusest kriisist üle.

"Eesti rahvas on nii kõva, et kui on kehvad ajad, siis hoitakse kokku ja saadakse hakkama. Nii arvan, et läheb ka praegu. Eriti, kui vaatan, kuidas Muhumaal inimesed pingutavad ja peavad reeglitest kinni, et haiguse levik kontrolli alla saada. Kannavad maske või püsivad kodudes," saatis laulja Muhumaa ja Saaremaa poole head sõnad ning lisas, et ei möödu päevagi, kui ta saarte peale ei mõtle.

Heategevusaade "Aitame Saaremaad" on ETV ja Vikerraadio eetris sel reedel kell 20.00. Saatega toetatakse Kuressaare haiglat ja teisi tugiteenuseid saarel.

Saarlaste toetuseks on Kuressaare Haigla SA avanud toetusliinid: helistades numbril 9000405 on toetussumma viis eurot, numbril 9000410 kümme eurot ja numbril 50 eurot. Annetuse tegemiseks peab ootama kõne lõpuni, sest annetus laekub pärast kümnendat sekundit.