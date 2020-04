Eesti Keele Instituudi peakeelekorraldaja Peeter Päll selgitas terminit "koroonaviirus" ja ütles, et nii võib öelda küll, sest erialaspetsialistid on mõiste kasutusele võtnud juba aastakümnete eest. Päll lubas, et Vikerraadio reedene e-etteütlus saab olema viirusevaba.