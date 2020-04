Avati virtuaalnäitus James Bondi filmidest

Näitusel on võimalik näha filmide "Goldfinger" ("Kuldsõrm"), "Live and Let Die" ("Ela ja lase teistel surra") ja "On Her Majesty's Secret Service" ("Tema majesteedi salateenistuses") telgitaguseid, kirjutab GQ.

Virtuaaltuur võimaldab inimestel siseneda kahekorruselisesse 3D majja ning seal ise ringi liikuda ja fotodest koosnevat näitust vaadata.

Näitusega on seotud James Bondi filmide võtete pilte sisaldava raamatu "Bond: Photographed by Terry O'Neill, The Definitive Collection" ilmumine.

Näitust saab vaadata siit.