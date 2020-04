Üleskutse: võta Kristel Aaslaiust eeskuju ja saada video Saaremaa toetuseks

"Mul on ääretult kahju, et ma pean teist nii kaugel olema sellel raskel ajal, aga praegu ei ole väga midagi teha," ütles Aaslaid "Ringvaates" näidatud videos.

Ta lisas ka, et tuleb üritada olla positiivne ja järgida kehtestatud piiranguid. "Ma arvan, et ärme muretseme. Oleme terved, hoiame üksteist. Hoiame üksteisest eemale, praegu on selline aeg, nõnda me saame üksteist kõige rohkem hoida," rääkis Aaslaid.

Sarnaseid videoid võivad aga saata ka kõik teised. "Ringvaate" saatejuhid Marko Reikop ja Grete Lõbu kutsusid samuti inimesi üles ERR-ile videoid saatma. "Saatega toetatakse Saaremaad koroonaviirusega võitlemises ja sellele saatele saate suure panuse anda just ka teie," ütles Reikop.

Televaatajatelt oodatakse videolõike, mis annavad edasi eestimaalaste mõtteid ja tegemisi eriolukorras. "Andke meile video teel teada, kuidas te praegusel ajal toime tulete ja millised meeleolud teie peres ning kogukonnas valitsevad," ütles ERR-i meelelahutussaadete peatoimetaja Karmel Killandi.

Videolood peavad olema filmitud horisontaalasendis ja olema 30 sekundit kuni 1 minut pikad. Oma loo või tervituse saab üles laadida siin, ERR Menu vormi kaudu või saata neljapäeva õhtuks WeTransferi vahendusel aadressile aitame@err.ee.

Heategevussaade "Aitame Saaremaad" on eetris reedel, 3. aprillil kell 20.00. Saadet juhib Urmas Vaino.