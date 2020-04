Dolly Parton annetab COVID-19 ravi leidmiseks miljon dollarit

Dolly Parton annetab Vanderbilti haiglale Nashville'is miljon dollarit COVID-19 ravimi leidmiseks, vahendab Consequence of Sound .

"Minu kauaaegne sõber dr Naji Abumrad, kes on aastaid olnud seotud Vanderbilti teadusuuringutega, teatas mulle, et nad on teinud koronaviiruse ravi leidmisel olulisi edusamme," kirjutas Parton sotsiaalmeedias. "Ma toetan Vanderbilti uurimistööd miljoni dollari suuruse annetusega ja julgustan neid, kes saavad seda endale lubada, samuti annetusi tegema."

Parton ei ole ainus, kes aitab rahaliselt koroonakriisi lahendada. Rihanna teatas hiljuti, et annetab viis miljonit dollarit koroonakriisi abimeetmeteks, sealhulgas 700 000 dollarit oma koduriigile Barbadosele hingamisaparaatide ostmiseks. Spotify kogub pandeemiast mõjutatud muusikute abistamiseks samuti toetusraha.