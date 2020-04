Parim meesnäitleja Karol Kuntsel varjas auhinda isegi perekonna eest

Kuntsel tunnistas "Ringvaatele", et auhind tuli talle väga ootamatult. "Kallid kolleegid meelitasid mind hoopis teistel põhjustel teatrilavale," rääkis ta üllatusest.

Pärast teatriauhindade jagamise salvestust ei rääkinud Karol auhinnast kellelegi, vaid ootas õiget hetke, kui saade eetrisse läks. Nii sai üllatuse osaliseks ka tema enda perekond. Näitleja tunnistas, et pärast saadet voolas temani telefoni ja arvuti kaudu tõeline heade emotsioonide tulv. "Seda tahaks veel läbi elada," tunnistas ta.

Tiitli sai Karol Kuntsel rolli eest lavastuses "Naiste kool", kus ta kehastab rumalat ja omakasupüüdlikku kaupmeest Arnolphe'i. Laiem avalikkus tunneb Karolit ka ETV lastesaadetest. Just tema oli see Tom, kelle juures lapsed õhtuti ETV eetris kokku said. Terved põlvkonnad on aga üles kasvanud koer Artemoniga saatest "Buratino tegutseb jälle". Nüüd vaatavad seda tema enda lapsed.

Karoli esimene ülesastumine tele-ekraanil jääb 30 aasta taha, kui ta kõigest kolmanda klassi õpilasena mängis peaosa telelavastuses "Emili sõber." Saaremaalt, pisikesest Mäeküla külast pärit poisi jaoks oli see loomulikult suur asi.

Pärast teatrikooli lõpetamist mängis Karol aastaid Ugala teatris. Siis vaatas veidi maailmas ringi ja kodumaale saabudes maandus Vanemuises. Tartu on talle nüüd koduks olnud juba kümme aastat.

Väljakutse on Karolile ka praegune aeg, kui teatrid on kinni ja keegi täpselt ei tea, millal jälle lavale saab. "Väikene nukrus on hinges. Tundub, et hooaeg kipub lühikeseks jääma," rääkis Kuntsel. Samas leidis ta, et aega olla oma perega ja teha asju, milleks varem võimalusi nappis, tasub samuti hinnata.