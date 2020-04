Jaagup Tuisk koduõppest: kõige hullem on teadmatus

Tuisk rääkis Raadio 2 saates "Hommik!", et näiteks ei ole senini teada, kas riigieksamid toimuvad või ei. Sellest tulenevalt on keeruline planeerida ka seda, kas ja kui palju praegu riigieksamiteks õppida.

Teadmatus valitseb ka tunnistusele jõudvate hinnete osas. Praegu pannakse neile numbriliste hinnete asemel hinnanguks kas arvestatud või mittearvestatud. "See on mingil määral raskendatud, kuna meil ikkagi 12. klassi lõpp tuleb ja tunnistusele peavad hinded ju niikuinii minema. Seega veidikene on segadust ja seda süsteemi mõeldakse praegu välja, et kuidas meil hinded sinna tulevad," rääkis Tuisk.

Lõpueksamite tulemused ja hinded on aga tihti aluseks ülikooli kandideerimisel. Tuisk selle pärast aga ei muretse, sest on ise pigem huvitatud USA ülikoolidest, kus riigieksami tulemusi ei vaadata ja kooli sisse saamiseks tuleb teha eraldi testid.