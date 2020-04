Ivo Linna: ma ei kujuta ette, et hakkaksin kaamera ees videokontserte tegema

"Minule meeldib lava peal laulda. Ma ei kujuta ette, et ma hakkaks mingi kaamera ees videokontserte tegema. Ma ei oskakski seda," rääkis Linna Raadio 2 saates "Hommik!".

Linna lisas ka, et tema jaoks on väga oluline, et ta näeks kontserdil kindlasti ka publikut. Esinemise eesmärk ongi Linna sõnul publikus emotsiooni tekitamine. "Mina ei lähe ju selleks lavale, et kujutada ette, et küll ma olen kihvt laulja ja vot, kus panen ja naudin iseenda laulmist. Ei, mina naudin ikka seda, kui rahvale meeldib," rääkis ta.

Siiski ei ole ta karantiini ajal laulmist unarusse jätnud ja üritab kodus ka uusi lugusid kirjutada. "Olen ikkagi arvestanud, et no paar kuud ei saa kellegi ette astuda. Eks ma kodus proovin siin ikka natuke ikka häält teha, et täitsa ära ei ununeks. Ma olen ennegi tähele pannud, et kui on pikk puhkus, ütleme kaks-kolm nädalat, kui üldse ei laula, siis startida on raske. Nii et ma üritan end hoida ikkagi enam-vähem vormis," ütles Linna.