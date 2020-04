Kristel Aaslaid juhendab: tunne ära mull!

Kas sa oled märganud, et näiteks Facebookis või Instagramis ilmuvad sinu seinale sageli just need reklaamid, mille kohta oled informatsiooni otsinud? Või et sageli näed just sellist infot, millele oled lähipäevadel mõelnud. See ei ole juhus!

Info, mis sotsiaalmeedias meieni jõuab, ei ole juhuslik. Valiku, mida meile näidata ja mida mitte, teevad algoritmid ehk nutikad koodiread. Analüüsides meie käitumist veebis, pakuvad algoritmid meile sellist sisu, mis oleks just meile huvitav.

Väga tähtis on mõista, et need nutikad koodiread ehk algoritmid muudavad oluliselt seda inforuumi, milles me elame. Isegi, kui kasutame teistega sama sotsiaalmeedia kanalit, siis jõuab meieni ikkagi väga erinev info ja seda sageli meie teadmata. Sinu ja sinu sõprade Instagrami või Facebooki sein võib olla täiesti erinev ja sõltub sellest, mille peale teie olete klikkinud ehk mis teid on huvitanud. Nii mitte ainult reklaamide, vaid ka kogu muu sisu puhul.

Erinevalt ajakirjandusest, ei ole see info, mis sotsiaalmeedias sinuni jõuab, kontrollitud ega tarkade ekspertide üle vaadatud. See tähendab, et sinul tuleb ise hinnata, kas tegu on kvaliteetse/õige/sobiva infoga. Sotsiaalmeediast saadud infot tuleb kriitilise pilguga vaadata. Kindlasti ei tohiks seda infot enne jagada, kui oled päris kindel, et see tõele vastab.

Mida laiem on sinu silmaring ja suurem oskus informatsiooni kontrollida, seda rohkem oled kaitstud ka igasuguste pettuste küüsi langemise eest.